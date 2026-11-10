Палата представителей США готовит голосование об отставке Хегсета

Демократы начали первую масштабную атаку на администрацию Трампа после проигранных республиканцами выборов в конгресс. Палата представителей намерена уже на будущей неделе поставить на голосование вопрос об отставке министра войны Хегсета.

К этому моменту будет подготовлен пространный обвинительный акт: в нем среди восьми пунктов - не только дискриминация ЛГБТ-военных, но и преступные ошибки при ведении иранской кампании. В защиту Хегсета выступил Трамп: в отсутствие пресс-секретаря он сам вел собственный брифинг.

По словам американского президента, министр войны действовал в Иране блестяще и одержал триумфальную победу.

Между тем успех или провал импичмента, который намерены объявить Хегсету, станет только началом - красноречивым диагнозом американской поствыборной политической ситуации: если демократы добьются его ухода, они не замедлят взяться и за импичмент Трампа.