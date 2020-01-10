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Палата общин британского парламента приняла законопроект о Брексит
Палата общин британского парламента приняла в третьем окончательном чтении законопроект о Брексит. В поддержку билля, включающего в себя сделку с ЕС об условиях выхода Королевства из состава объединения, высказались 330 депутатов, против были более 230. Теперь документ перейдет на рассмотрение Палаты лордов. Она должна начать его обсуждение на следующей неделе. Затем необходимо одобрение королевы. Крайней датой выхода является 31 января. После Брексита начнется переходный период, который продлится до конца года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны договориться по форматам дальнейшего сотрудничества во всех сферах.
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