Палата общин вновь заблокировала голосование по сделке о Брексите

Очередное поражение британского премьера Бориса Джонсона в Палате общин. Спикер Джон Беркоу не допустил проведения решающего голосования по проекту соглашения с Европейским союзом. На этом настаивал Кабинет министров. Сегодня, как ожидается, депутаты будут голосовать по проекту только во втором чтении, которое допускает внесение поправок.



