Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на $40 млрд

Рекордная сумма. Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 40 миллиардов дополнительной помощи. Ранее президент Байден запросил 33 миллиарда на военную помощь для Украины и поддержку ее экономики. Политик подчеркивал, что выделение дополнительной финансовой помощи - "срочная потребность", поскольку Белый дом исчерпал все ресурсы для поддержки украинских властей.

По его словам, если бы Конгресс не одобрил выделение новых средств, военную помощь Украине пришлось бы поставить на паузу из-за достижения критической черты в поставках. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Сенат Конгресса.