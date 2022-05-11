3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на $40 млрд
Рекордная сумма. Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 40 миллиардов дополнительной помощи. Ранее президент Байден запросил 33 миллиарда на военную помощь для Украины и поддержку ее экономики. Политик подчеркивал, что выделение дополнительной финансовой помощи - "срочная потребность", поскольку Белый дом исчерпал все ресурсы для поддержки украинских властей.
По его словам, если бы Конгресс не одобрил выделение новых средств, военную помощь Украине пришлось бы поставить на паузу из-за достижения критической черты в поставках. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Сенат Конгресса.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все