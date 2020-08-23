Палата представителей конгресса США одобрила выделение $25 млрд. почтовой службе

Палата представителей конгресса США приняла закон, блокирующий все изменения в почтовой службе до конца президентских выборов. Причиной стал переход ведомства связи в руки сторонника действующего президента. Лидер Штатов неоднократно заявлял, что против голосования по почте, так как оно может затянуть весь электоральный процесс, а также чревато фальсификациями. Оппоненты президента выступают за голосование по почте. Они же продвинули выделение помощи почтовой службе в 25 миллиардов долларов. Трамп пригрозил наложить на закон вето.