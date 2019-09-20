Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября. Документ предусматривает, в частности, выделение Украине военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Но сначала документ должен утвердить сенат, затем его подпишет Дональд Трамп. Если законопроект не примут до 30 сентября, когда в стране заканчивается финансовый год, Штатам грозит новый шатдаун - приостановка работы правительства. Три последних шатдауна в США обошлись в четыре миллиарда долларов.





