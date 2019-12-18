Палата представителей конгресса США сегодня проголосует по импичменту Дональда Трампа

Американского президента обвиняют по двум статьям - злоупотребление властью и препятствие расследованию конгресса. В случае одобрения обвинения дело будет передано в сенат, где процедура превратится уже в судебный процесс. Глава Белого дома в ответ назвал ситуацию попыткой госпереворота. По его мнению, действия демократов противоречат Конституции США.



