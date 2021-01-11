Последствия штурма: цензура в США блокирует соцсети республиканцев



Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Штурм Капитолия заставил демократов серьезно задуматься не только о своей безопасности. Тревожит американский истеблишмент доступ Дональда Трампа к ядерному оружию страны.



Голосование по импичменту Трампа намечено 13 января



Голосование по импичменту Трампа в Палате представителей намечено 13 января. К слову, именно импичмент закроет для Трампа путь на еще один срок через четыре года.