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Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа

Последствия штурма: цензура в США блокирует соцсети республиканцев

Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Штурм Капитолия заставил демократов серьезно задуматься не только о своей безопасности. Тревожит американский истеблишмент доступ Дональда Трампа к ядерному оружию страны.

Голосование по импичменту Трампа намечено 13 января


Голосование по импичменту Трампа в Палате представителей намечено 13 января. К слову, именно импичмент закроет для Трампа путь на еще один срок через четыре года.


Однако угрозы демократов больше напоминают пустую риторику. До инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена (20 января) процедура судебного обвинения с последующим отстранением Трампа состояться не успеет. Напомним, процесс импичмента Трампа уже начинался в сенате 16 января 2020-го и завершился 5 февраля того же года оправданием президента.

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