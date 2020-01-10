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Палата представителей США ограничила военные полномочия Трампа

Палата представителей США одобрила ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана. Резолюция, которая, впрочем, не имеет юридической силы, предписывает американскому президенту прекратить военные действия с исламской республикой, если только Конгресс не даст на это специального разрешения. Исключение - оборонительные действия. Теперь слово за сенатом.

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