Палата представителей США вновь осталась без спикера

В США сошел с дистанции очередной кандидат в спикеры Палаты представителей американского конгресса, и депутаты уже подбирают нового. Им стал некий Джонсон, но перспективы его избрания на пост главного администратора нижней палаты также неопределенные. Из-за отсутствия спикера работа конгресса практически парализована: парламент не в состоянии принять ни один бюджетно-финансовый закон.

Парламентский паралич продолжается уже три недели и сегодня так же далек от преодоления, как и в первый день. Республиканское большинство не в силах найти кандидатуру, которая бы устраивала эту фракцию, демократическое меньшинство не располагает голосами, чтобы провести кого-нибудь из своих, и способа решить проблему не существует. Паралич законодательной ветви власти может длиться долго.