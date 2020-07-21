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Палата представителей США запретила финансировать ядерные испытания
Палата представителей Соединенных Штатов приняла поправку к военному бюджету. Она прямо запрещает выделение средств на проведение ядерных испытаний. Таким образом депутаты надеются остановить гонку вооружений, которая, по их мнению, неизбежна после отмены моратория на подрыв атомных зарядов. Весной о намерении возобновить испытания объявил Дональд Трамп, а позднее такую возможность подтвердил Пентагон: военные пообещали подготовить полигоны при наличии приказа в течение нескольких месяцев. Решение Палаты представителей о запрете финансирования испытаний подлежит утверждению сенатом и президентом, что обещает ожесточенные схватки вокруг этой проблемы.
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