Палестина и Израиль продолжают обмениваться воздушными ударами

Сектор Газа выпустил 50 ракет по израильской территории, 4 ракеты были выпущены с территории Ливана. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по 40 целям движения ХАМАС и ведут артиллерийский обстрел окрестностей трех южноливанских селений. Ожесточенные столкновения не прекращаются и на земле. Как сообщает палестинское Общество Красного Полумесяца, во время стычек на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме пострадали около полутора тысяч человек, более 80 получили ранения.