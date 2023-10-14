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Палестино-израильский конфликт: ракетные атаки между Палестиной и Израилем - новые жертвы среди населения
В ночь на 14 октября стороны ближневосточного конфликта обменялись новыми атаками. ХАМАС выпустил ракеты по Тель-Авиву, повреждено несколько зданий, есть погибшие среди населения. Ответ не заставил себя ждать. По последним данным, число жертв с палестинской стороны приблизилось к 2 тыс., с израильской - к 1,5 тыс. Есть жертвы и среди журналистов.
Накануне Израиль обстрелял территорию Ливана из-за провокации со стороны "Хезболлы". В результате попадания в автомобиль погиб оператор агентства Reuters, еще несколько представителей СМИ пострадало. О готовности воевать за палестинцев заявила и военизированная группировка хуситов, действующая на территории Йемена.
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