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Палестино-израильский конфликт: обмен авиаударами в секторе Газа

Около 30 человек погибли в ходе огневых действий между исламистским движением "ХАМАС" и Израилем. Первый удар пришелся по Иерусалиму. Причиной стали притеснения палестинцев у мечети аль-Акса. Израиль направил ответный удар по сектору Газа. Погибли 20 человек. Глава Палестины отменил все празднования и распорядился приспустить флаги в знак траура по погибшим.

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