Палестино-израильский конфликт: ЦАХАЛ отрезал город Газа от южной части анклава

Ситуация на Ближнем Востоке все сложнее. ЦАХАЛ отрезал город Газа от южной части анклава, войска движутся с нескольких направлений и уже прошли на 7 километров вглубь. Ночью Израиль продолжил авиаудары по Газе, по сообщениям военных, целями стали военные объекты ХАМАС.

В свою очередь Минздрав Газы сообщил о гибели более двух десятков человек при обстреле жилого квартала рядом с портом. Ранее более 50 человек, погибли при обстреле лагеря беженцев Эль-Магази.