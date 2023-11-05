3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Палестино-израильский конфликт: ЦАХАЛ отрезал город Газа от южной части анклава
Ситуация на Ближнем Востоке все сложнее. ЦАХАЛ отрезал город Газа от южной части анклава, войска движутся с нескольких направлений и уже прошли на 7 километров вглубь. Ночью Израиль продолжил авиаудары по Газе, по сообщениям военных, целями стали военные объекты ХАМАС.
В свою очередь Минздрав Газы сообщил о гибели более двух десятков человек при обстреле жилого квартала рядом с портом. Ранее более 50 человек, погибли при обстреле лагеря беженцев Эль-Магази.
С начала наземных операций израильские военные нанесли удары по более чем двум с половиной тысячам целей в секторе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе