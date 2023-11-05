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Палестино-израильский конфликт: ЦАХАЛ отрезал город Газа от южной части анклава

Ситуация на Ближнем Востоке все сложнее. ЦАХАЛ отрезал город Газа от южной части анклава, войска движутся с нескольких направлений и уже прошли на 7 километров вглубь. Ночью Израиль продолжил авиаудары по Газе, по сообщениям военных, целями стали военные объекты ХАМАС.

В свою очередь Минздрав Газы сообщил о гибели более двух десятков человек при обстреле жилого квартала рядом с портом. Ранее более 50 человек, погибли при обстреле лагеря беженцев Эль-Магази.

С начала наземных операций израильские военные нанесли удары по более чем двум с половиной тысячам целей в секторе.

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