Палестинское напряжение: в Иерусалиме вновь столкновения с полицией

В Иерусалиме вновь столкновения с полицией. Сотни палестинцев вышли на улицы восточной части города в знак протеста против препятствий еврейского государства выборам в Палестине. В частности, израильские власти не разрешают организовать избирательные участки на территории Восточного Иерусалима. Демонстрации продлились недолго. Полицейские жестко задерживали митингующих. Были замечены и водометы.