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Палестинское напряжение: в Иерусалиме вновь столкновения с полицией

В Иерусалиме вновь столкновения с полицией. Сотни палестинцев вышли на улицы восточной части города в знак протеста против препятствий еврейского государства выборам в Палестине. В частности, израильские власти не разрешают организовать избирательные участки на территории Восточного Иерусалима. Демонстрации продлились недолго. Полицейские жестко задерживали митингующих. Были замечены и водометы.

А накануне на фестивале ортодоксальных евреев на горе Мерон рухнула одна из трибун, возникла давка в узком проходе. Погибли 44 человека, около 200 получили ранения. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее тяжелой катастрофой.

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