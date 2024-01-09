Палочка с благовониями спалила дотла резиденцию экс-премьера Японии в центре Токио

В центре Токио полностью сгорела резиденция экс-премьера Японии из-за палочки с благовониями, сообщают местные СМИ. Огонь тушили около шести часов. Здание полностью разрушено, всего пламя уничтожило около 800 квадратных метров территории.

В момент возгорания внутри находились сам экс-премьер, его дочь и бывший министр обороны. Они не пострадали.