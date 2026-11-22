Краткий пересказ от ИИ

Во французском городе Тиль установлена скульптура белорусских мастеров, посвященная женскому партизанскому отряду "Родина". Его участницы - советские девушки, большинство из которых уроженки Беларуси.

Пройдя через ад концлагеря, они смогли вырваться на свободу и продолжить борьбу в рядах бойцов французского Сопротивления. Память об их подвиге теперь хранит и французская земля.

В годы Второй мировой войны подвиг советского народа в прямом смысле не знал границ: миллионы людей, рискуя жизнью, приближали общую Победу не только на родной земле, но и далеко за ее пределами. Яркий тому пример - отряд "Родина".

Владимир Бокун, директор студии исторических фильмов: "Наверное, немногие знают, что во время войны во Франции был женский партизанский отряд. Причем отряд, который создали наши женщины, в основном минчанки. И это был единственный женский партизанский отряд не только во Франции, но и вообще в Европе".

Отряд объединил 37 отважных советских женщин, треть из которых - уроженки Беларуси. Все они - бывшие узницы концлагеря Эрувиль на северо-востоке Франции. За женскими плечами долгие месяцы нацистского плена: постоянный голод, пронизывающий холод и изнуряющий каторжный труд в железорудных шахтах города Тиль, где каждый день мог стать последним. Те, кому удалось выжить, совершили побег и обрели свободу. Но вместо того чтобы потом спрятаться в тылу, вчерашние узницы выбрали службу на передовой. Девушки взяли в руки оружие и продолжили борьбу с нацизмом в рядах французских партизан - бойцов движения Сопротивления. Главой "Родины" стала Надежда Лисовец, заместителем - Розалия Фридзон. Обе родом из Беларуси.

Николай Воробьев, Временный Поверенный в делах Беларуси во Франции: "Девушки не просто помогали партизанам, а вели разведку, самостоятельно проводили боевые операции. Они устраивали засады и участвовали в столкновениях в Аргонском лесу. Французское командование и генерал Шарль де Голль высоко оценили вклад отряда, а Надежде Лисовец и Розалии Фридзон были присвоены воинские звания лейтенанта французской армии".

Подвиг храбрых девушек долгие годы оставался в тени. Поведать миру об их судьбах помог фильм Владимира Бокуна "Родина или смерть. С надеждой - за Францию". Затем историю уникального партизанского отряда увековечили в мемориальном ансамбле, который объединил работы российских и белорусских мастеров.

У входа в штольню расположен памятник "Партизанка" народного художника России Владимира Суровцева. У выхода - скульптурная композиция, созданная белорусским коллективом под руководством народного художника Владимира Слободчикова. В основе замысла скульптурного диптиха символичный путь от тьмы к свету.

Владимир Слободчиков, скульптор, народный художник Беларуси, профессор: "Драматургия всего этого объекта получилась очень эмоциональная. То есть мы сначала входим в момент тьмы, холода и выходим потом уже к свету и к теплу. Поэтому я думаю, что это тоже дает какое-то свое звучание, когда зритель посещает этот комплекс. И сама композиция двух скульптур, двух памятников, мне кажется, получилась довольно удачная".

На реализацию проекта - от идеи до возведения памятника - ушло около трех лет. Авторы признаются: без помощи жителей французского города Тиль проект вряд ли бы состоялся. Особая роль здесь у Рене Барки - неравнодушного местного краеведа, который годами собирал документы и свидетельства о событиях 1944 года. На торжественном открытии мемориального ансамбля в честь женского отряда "Родина" присутствовали дипломаты, руководство города Тиль и родственники советских партизанок.

"Для нас завершение строительства мемориала в год, объявленный Президентом Республики Беларусь Годом белорусской женщины, глубоко символично. Это дань уважения и память о неоценимом вкладе наших матерей и бабушек в Победу", - отметил Временный Поверенный в делах Беларуси во Франции.

Сегодня на Западе выбирают путь разрушения - сносят монументы и пытаются стереть неудобную историческую правду. Но гораздо труднее выбрать иной путь: построить, восстановить, сберечь. Для этого нужно настоящее мужество. Беларусь, Россия, Франция - три страны, одна общая история. И она доказывает: за тьмой обязательно наступит свет, но только для тех, у кого хватит того самого мужества до него дойти.