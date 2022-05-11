Памятник комсомольцам демонтировали в Днепре

В Днепре демонтировали памятник комсомольцам. Сам мемориал располагался на Соборной площади города и представлял собой скульптуру парня и девушки, которые сажали дерево. Надпись гласила:"Легенды расскажут, какими мы были".



Отмечается, что памятник современный. Установили его только в 2010 году за счет частных пожертвований. "Декоммунизация продолжается!" - так ситуацию в своем аккаунте в Facebook прокомментировала начальница управления по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета.