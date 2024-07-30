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Памятник Пушкину - угроза нацбезопасности Украины?

В Украине продолжают сносить памятники. В Одессе уберут монумент Пушкину на знаменитом Приморском бульваре. Распоряжение поступило от местной администрации.

Одесский памятник русскому поэту второй после московского по времени создания. Он был изготовлен на пожертвования горожан и открыт в конце XIX века. Сейчас же киевский режим нашел в нем угрозу национальной безопасности.

Кроме того улицу Паустовского переименуют в улицу 28-й бригады, площадь Толбухина станет площадью Трибуны героев, Думская площадь - Биржевой, а бульвар Жванецкого - бульваром Военно-Морских сил.

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