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Памятник Пушкину - угроза нацбезопасности Украины?
В Украине продолжают сносить памятники. В Одессе уберут монумент Пушкину на знаменитом Приморском бульваре. Распоряжение поступило от местной администрации.
Одесский памятник русскому поэту второй после московского по времени создания. Он был изготовлен на пожертвования горожан и открыт в конце XIX века. Сейчас же киевский режим нашел в нем угрозу национальной безопасности.
Кроме того улицу Паустовского переименуют в улицу 28-й бригады, площадь Толбухина станет площадью Трибуны героев, Думская площадь - Биржевой, а бульвар Жванецкого - бульваром Военно-Морских сил.
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