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Панда Катюша из Московского зоопарка уедет в Китай в поисках жениха

Панда Катюша из Московского зоопарка уедет в Китай в поисках жениха

Панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, в 4 года уедет в Китай. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наРИА Новости.

"Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу", - сказали в пресс-службе. Представители Московского зоопарка добавили, что с большой вероятностью именно в Китае ей будут искать "жениха".

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в августе 2023 года. Катюша - дочь самца Жуи и самки Диндин, которых привезли в Москву из Пекина в 2019 году. 8 марта Катюша впервые вышла в большой вольер зоосада. Там она понемногу знакомится с новым пространством. По словам сотрудников зоопарка, Катюша значительно поправилась. Сейчас ее вес составляет 18 кг. У нее уже выросли зубы.

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