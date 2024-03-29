Панда Катюша из Московского зоопарка уедет в Китай в поисках жениха

Панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, в 4 года уедет в Китай. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наРИА Новости.



"Она где-то в 4 года уедет в Китай. И там коллеги уже решат ее дальнейшую судьбу", - сказали в пресс-службе. Представители Московского зоопарка добавили, что с большой вероятностью именно в Китае ей будут искать "жениха".