Пандемия COVID-19 может закончиться в начале 2022 года

Пандемия COVID-19 может закончиться в начале следующего года. Это заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.





Массовая вакцинация от коронавируса

Ускорить победу может массовая вакцинация. Прививочные кампании начинают все больше стран Европы. Первые препараты закупила и Хорватия.

Впрочем, не все так радужно. В Италии темпы вакцинирования сравнительно снизились. Все потому, что в страну не привозят новые дозы - их не успевают производить. Тем не менее статистика показывает постепенный спад ежедневного количества новых случаев.

Ухудшение эпидситуации во Франции