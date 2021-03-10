Пандемия нищеты: очереди за бесплатной едой в Милане

Эти кадры бесконечных очередей мы получаем из Милана. Сотни людей стоят за бесплатной едой. По сообщениям Euronews, такая картина для Италии уже стала обыденной. Ежедневно на пункты раздачи продуктов приходят более трех с половиной тысяч человек. Многим итальянцам неловко стоять здесь, и они стараются скрыть свои лица. С 2020-го количество живущих в нищете в Италии выросло на миллион. Теперь за гранью бедности оказались 5 миллионов 600 тысяч человек - это 9,4% всего населения страны.