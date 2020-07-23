Пандемия увеличила дефицит бюджета Польши до €23 млрд.

В Польше дефицит бюджета в этом году может достичь 23 миллиардов евро. И как заявил министр финансов, это лишь предварительный анализ. Хотя до начала пандемии предполагалось, что бюджет Польши в этом году будет сбалансированным. Кроме того, ВВП страны сократится приблизительно на 4,5%. И для Польши это будет первое снижение с 1992 года. Рассчитывать Варшаве приходится только на обещанные деньги из фондов ЕС.



