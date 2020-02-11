ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Панды-близнецы готовы предстать перед публикой в зоопарке Брюсселя

Важное событие в зоопарке Брюсселя: панды-близнецы готовы предстать перед публикой. 6-месячные малыши достаточно окрепли для прогулок на свежем воздухе. Баоди и Баомэй весят по 11 килограммов, демонстрируют отменный аппетит, а уютные шубки позволяют медвежатам выходить на улицу даже в мороз. Но обязательно в сопровождении мамы и смотрителей зоопарка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все