Панды-близнецы готовы предстать перед публикой в зоопарке Брюсселя

Важное событие в зоопарке Брюсселя: панды-близнецы готовы предстать перед публикой. 6-месячные малыши достаточно окрепли для прогулок на свежем воздухе. Баоди и Баомэй весят по 11 килограммов, демонстрируют отменный аппетит, а уютные шубки позволяют медвежатам выходить на улицу даже в мороз. Но обязательно в сопровождении мамы и смотрителей зоопарка.



