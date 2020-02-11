3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Панды-близнецы готовы предстать перед публикой в зоопарке Брюсселя
Важное событие в зоопарке Брюсселя: панды-близнецы готовы предстать перед публикой. 6-месячные малыши достаточно окрепли для прогулок на свежем воздухе. Баоди и Баомэй весят по 11 килограммов, демонстрируют отменный аппетит, а уютные шубки позволяют медвежатам выходить на улицу даже в мороз. Но обязательно в сопровождении мамы и смотрителей зоопарка.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все