Паника на Банковой: Зеленский срочно звонит лидерам Европы после заявления Трампа

Паника на Банковой: Зеленский провел серию срочных телефонных разговоров с лидерами Великобритании, Франции, Норвегии и Финляндии. Поводом стало заявление Дональда Трампа о необходимости провести выборы в Украине.

Дональд Трамп, президент США:

"Не было никаких причин начинать эту войну с Украиной и Россией. Она началась из-за некомпетентности. Ее вообще не должно было быть. Вы бы не потеряли уже 30 % своей страны. Это война, которая не должна была начаться, и я думаю, что Украине пора получить нового президента".

Позже Трамп выступил с повторным заявлением о том, что Украине нужен новый лидер. Отношения между Киевом и Вашингтоном обострились из-за продолжающихся ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, это провоцирует дефицит дизельного топлива и вредит мировой экономике и американским фермерам.

В ответ на критику Трампа Зеленский назвал временные разрешения Минфина США на закупки российского дизеля "слабым решением", после чего Трамп открыто заявил о необходимости смены власти в Киеве.

Кроме того, накануне украинская делегация досрочно покинула многосторонние консультации в Майами, отменив второй день переговоров в знак протеста против "дизельной сделки" между США и Россией. Теперь киевский глава ищет поддержку в Европе для ответа на фактический ультиматум со стороны Белого дома.