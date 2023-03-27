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Паника вкладчиков пошатнула банки США
Ситуация в банковской сфере США остается сложной: гарантировано предотвратить кризис, чреватый коллапсом, властям пока не удалось. Опубликована свежая статистика: в первой половине марта из региональных и небольших федеральных банков вкладчики изъяли 120 млрд долларов. Потери финансовых структур из первой двадцатки ощутимо меньше: их спасает репутация "слишком крупных, чтобы лопнуть". Вдобавок Федеральная резервная система обеспечила банкам доступ к тремстам миллиардам долларов, чтобы защитить их от банкротства. Однако положение региональных и малых банков является катастрофическим: цепная реакция банкротств может стартовать в любой момент, а потом и перекинуться на крупные общенациональные финансовые учреждения. Теперь все зависит от вкладчиков: если паника станет по-настоящему массовой, то у властей не окажется никаких средств сохранить стабильность финансовых структур.
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