Панкратов: Калининградская область - это авианосец в центре Европы

Внезапные учения НАТО у Калининградской области не выглядят оборонительными: отрабатываются наступление, переброска войск и действия в тылу. Об этом в программе "Это другое" заявил научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

По его словам, бесконечные военные учения вдоль границы Беларуси и России являются тревожным сигналом. И версии западных СМИ о подготовке к обороне не выдерживают критики: на этой стороне, как он подчеркнул, хорошо видят характер маневров.

"Мы видим, что идет отработка наступательных операций, тренируют эвакуацию людей и защиту микрорайонов, готовятся к партизанской войне, отрабатываются диверсионные действия", - сказал Панкратов. Он добавил, что дело не только во взаимодействии родов войск. Отрабатывается и быстрое прибытие новых сил из глубины Центральной Европы, эвакуация раненых, развертывание мобильных госпиталей и наведение мостов, причем все это - в тылу.

Эксперт связал учения с наращиванием контингента и инфраструктуры. Укрепляются уже существующие базы, строятся новые, в том числе достаточно крупные, а вместе с ними и полигоны. "Мы видим, что только что в Литве уже сданы в эксплуатацию новые казармы для немецкой бригады. Новые казармы рассчитаны не менее чем на 5 тыс. человек. На границе с северо-западной Беларусью и в Польше уже расквартированы более 45 тыс. военнослужащих, это не считая резервистов", - отметил он.

Отдельный расчет, по оценке Панкратова, связан с Калининградской областью и Сувалкским коридором. "Калининградская область не дает покоя. Это действительно не просто анклав, это такой авианосец в центре Европы, где размещены средства поражения, противоракетной обороны, авиационные ПВО и РЭБ", - сказал эксперт. Сувалкский коридор, напомнил он, составляет, по его словам, 62 километра, и некоторым в Европе кажется, что если его заблокировать, победа будет близка.

Российский МИД, по словам Панкратова, неоднократно предупреждал, что такие действия будут практически объявлением войны, если перевести последнее заявление с дипломатического языка. Попытки отрезвить европейских ястребов он назвал контрпродуктивными: несмотря на провальность стратегии нанесения поражения России и Беларуси в расчете на отсутствие ответа, контингент продолжают наращивать.

Главную проблему для Европы эксперт видит в самом Калининграде. Оборудование на этой территории, сказал он, не позволяет нанести внезапный удар, включая ядерный. "Наши РЛС просматривают далеко за Португалию. Даже если вы где-нибудь в Лиссабоне, в Париже, в Берлине, в Риме запустите фейерверк, наши приборы это фиксируют. И это не говоря уже о космической группировке", - отметил Панкратов. Поэтому область, добавил он, видится тем, кто делает ставку на внезапность, занозой и камнем преткновения.

Опасность такой концентрации у границ Беларуси и России Панкратов объяснил еще и расчетом на то, чтобы сковать силы. "Они думают, что скуют наши Вооруженные Силы России, и те вынуждены будут дислоцироваться на случай внезапного нападения, и это как-то ослабит украинский фронт. Это иллюзия людей, которые ничего не понимают в военном искусстве", - заключил эксперт.