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Панская милость: в Польше фермеров будут призывать на армейские сборы только осенью и зимой

Фермеров будут призывать на армейские сборы лишь осенью и зимой, дабы не срывать полевые работы - так польское правительство явило крестьянам свою милость.

Меж тем в стране числятся военнообязанными 200 тыс. аграриев. Практически все они должны пройти конвейер военно-учебных сборов. Продолжительность тренингов может быть 30 дней, а может и 90. В последнем случае, даже заселившись в казарму зимой, крестьянин выйдет из нее лишь поздней весной, пропустив львиную долю полевых работ.

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