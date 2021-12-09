Главный цвет 2022 года - синий с оттенками фиолетово-красного

Цвет настроения - синий, но с оттенками фиолетово-красного. Американский институт цвета Pantone определил главный цвет 2022-го: Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность. Именно настроение задает тон. Цвет будущего года вдохновляет нас на жизнерадостность и яркое самовыражение.