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Главный цвет 2022 года - синий с оттенками фиолетово-красного

Цвет настроения - синий, но с оттенками фиолетово-красного. Американский институт цвета Pantone определил главный цвет 2022-го: Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность. Именно настроение задает тон. Цвет будущего года вдохновляет нас на жизнерадостность и яркое самовыражение.

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