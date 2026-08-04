Паны и треск чубов: почему польский бизнес не даст выгнать украинцев, а политики разжигают ненависть

Польско-украинские отношения сегодня - это любопытный эксперимент, в ходе которого политики настойчиво будят в гражданах древние чувства, полуживотные, давно истребленные общественной эволюцией. Ну, как давно: национализм родился лет 300 назад, вместе с индустриальным капитализмом, а умереть должен был в 1945-м, когда знамя над Рейхстагом вонзили в самое сердце гитлеровщины. Подробнее о таком эксперименте рассказали в проекте "Тренды".

Рецидивы нацизма, конечно, случались в 1990-е на окраинах рухнувшего СССР, а сейчас - в какой-нибудь Южной Азии, том же Бангладеш, например. В любом случае, это была агония, предсмертные судороги: нынешний глобокапитализм пытается отменить нации и национальные чувства, а этническую культуру заменить общечеловеческой, голливудской.

Потому картины, которые можно наблюдать в сегодняшней Польше, словно из 1930-х, когда часть европейцев увлеченно строила на трупах и насилии кто Третий рейх, кто - вторую Речь Посполитую, а кто и первую Соборную Украинскую Державу во главе с условным Бандеро-Шухевичем.

А сейчас в Польше каждый день появляются кадры с избитыми, окровавленными, оскорбленными, испуганными украинцами. А рядом - эдакие белокурые бабуины, представители польско-европейского арийства и уберменши: они орут в лицо украинцам оскорбления, дают им оплеухи, пинают, плюют на спину.

Одна из последних и самых нашумевших историй: какие-то качки вывели из очереди украинскую пару и тут же их избили. Этих бандюганов власти решили примерно наказать и обещают им отвесить лет по 10 тюрьмы. Но недоразумениями и эксцессами со стороны люмпенов такое не назовешь. Те же качки-полубандиты были членами польской Ассоциации боевых единоборств.

Вот что ее руководители вполне публично меж собой перетирают: "Они здесь гости, а ведут себя нагло и поляков цепляют! Много негодяев и бездельников понаехало в Польшу! Придется собрать ребят и разобраться с этими хохлами, потому что, видимо, у них что-то случилось в голове!"

Ненависть к украинцам сеют и растят в согражданах вполне целенаправленно: заняты этим многие польские политики, и чем правее от центра, тем их больше. Уже в партии "Право и справедливость" их много, а в какой-нибудь "Конфедерации" - вообще не счесть. Причем, это не маргиналы, а вполне уважаемая и респектабельная часть истеблишмента: их уверенно поддерживает треть граждан, еще четверть колеблется, но на некоторых условиях примкнет. В общем, украинофобия становится из пока еще извращения мейнстримом.

Но танго всегда танцуют двое. Украинские власти тоже прилагают немало усилий к тому, чтобы пробудить в инородцах с иноверцами лютую животную ненависть. Вряд ли воспитанному в советской еврейской семье Зеленскому как-то по-особенному дороги нацисты Мельник, Шухевич и бесчисленные бандеровские упыри, которых перезахоронят в киевском национальном пантеоне. Но политика - это всегда рациональный конструкт: если где-то пытаются реанимировать сдохший 80 лет назад нацизм, значит, в этом видят практический смысл. В случае Украины насаждение бандеровщины есть способ создать страну - военный лагерь, что будет воевать всегда, если и когда прикажут, до последнего издыхания. Собственно, часть польского начальства это понимает и готово с бандеровщиной примириться.

Володзимеж Чажастый, спикер Сейма:

"Сегодня мы даем Украине только деньги и оборудование, чтобы не отправлять туда наших сыновей! Если Украина падет, то у нас на границе окажутся россияне. Они войдут в Подкарпатье и в Свентокшишское воеводство, не нужно иметь особенно богатое воображение, чтобы такое себе представить. Наше правительство, вместе с левыми, обладает таким воображением и вторжения боится!"

Есть и другая часть польских политиков-прагматиков. Они напоминают, что украинцев в стране 1 млн или даже больше. Выплаты украинским беженцам уже компенсировал Варшаве Евросоюз. При этом украинцы - самая большая, самая бесправная и самая низкооплачиваемая часть польского пролетариата: они трудятся там, куда поляк вовек не пойдет - на грязных, опасных, тяжелых работах.

"Украинцы, которые бежали от войны или решили обустраивать здесь свою жизнь, играют огромную роль на рынке труда! Уровень производственной активности украинцев и украинок превышает 70 %! Они платят в фонд соцстраха, платят налоги, - обозначила министр труда Агнешка Дземянович-Бонк. - Если украинцы будут насильственно выдавлены с рынка труда, это принесет огромные убытки! Сейчас каждый злотый, потраченный на их поддержку, возвращается в бюджет четырьмя злотыми!"

Есть известный афоризм: все вокруг делается ради денег, и только политика - ради очень больших денег. Попытки воскресить в Польше давно мертвый национализм имеет явную экономическую природу. Успешный местный бизнес вполне доволен тем, что в его распоряжении находится 1 млн дешевых бесправных остарбайтеров - таких буржуа представляет в политике Дональд Туск и его правительство.

Есть бизнес менее успешный и стремительно катящийся к банкротству. А сколько таких, близких к разорению, среди крестьян! Есть ли стратегия у тех, кто тонет в пучинах кризиса и пребывает в отчаянии? Ее, этой стратегии, пока нет. Одни верят в защиту национального рынка и патернализм. Другие хотят сменить рабов-украинцев на рабов-колумбийцев и филиппинцев, поскольку таковые дешевле. В любом случае, чубы у холопов продолжат трещать - такова логика национал-капитализма. Он сам, впрочем, отрыжка прошлого и вряд ли проживет долго.

А разницы между поляком и украинцем для глобального капитализма вообще нет: он охотно сожрет и переварит обоих. Технофашисты Питер Тиль с Иланом Маском не интересуются цветом кожи и что там с вашей родиной - она "не сгинела" или только "ще не вмерла" - им в рабы годится любой.