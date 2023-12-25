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Папа Римский Франциск на рождественской мессе призвал к миру на Святой земле

Глава Римско-католической церкви сегодня во время рождественской мессы призвал к миру в Израиле и Палестине, а также в Сирии, Йемене и Ливане. В Ватикане по традиции главные торжества прошли в соборе Святого Петра. Понтифик выступил против культуры "потребительства" и "одержимости результатами".

Наши сердца сегодня находятся в Вифлееме, где Князь мира вновь отвергается бесперспективной логикой войны и вооружений. Сказать да Князю мира - значит сказать нет войне, каждой войне, самой логике войны. Война - всегда путешествие без пункта назначения, поражение без победителей, безумие без оправданий. Но чтобы сказать нет войне, нужно сказать нет оружию.
Папа Римский Франциск

Празднования в Вифлееме отменили

В Вифлееме в этом году праздничные мероприятия отменили из-за палестино-израильского конфликта. Состоялось только торжественное богослужение. Вместо традиционной украшенной ели и вертепа с фигурками Святого семейства на улице установили инсталляцию "Рождество Христово под обломками".

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