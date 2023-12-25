Папа Римский Франциск на рождественской мессе призвал к миру на Святой земле

Наши сердца сегодня находятся в Вифлееме, где Князь мира вновь отвергается бесперспективной логикой войны и вооружений. Сказать да Князю мира - значит сказать нет войне, каждой войне, самой логике войны. Война - всегда путешествие без пункта назначения, поражение без победителей, безумие без оправданий. Но чтобы сказать нет войне, нужно сказать нет оружию.

Папа Римский Франциск