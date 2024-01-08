Папа Римский Франциск призвал положить конец украинскому конфликту

Папа Римский Франциск призывает сесть за стол переговоров и положить конец конфликту в Украине,сообщаетТАСС.

"К сожалению, спустя почти два года широкомасштабной войны РФ против Украины не удается найти место для столь желаемого мира в умах и сердцах, несмотря на многочисленные жертвы и разрушения. Нельзя допустить, чтобы украинский конфликт затягивался, нанося вред миллионам людей, нам необходимо положить конец продолжающейся трагедии путем переговоров при соблюдении международного права", -заявил Папа Римский.

Он также выразил обеспокоенность по поводу ситуации на Южном Кавказе, напряженности между Азербайджаном и Арменией. Призвал стороны достичь мирного договора.