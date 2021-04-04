ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Папа Римский Франциск выступил с традиционным пасхальным посланием "Граду и миру"

Во время речи он осудил войны в период пандемии. Такую ситуацию понтифик назвал безобразием. Также Франциск призвал принять меры для того, чтобы преодолеть задержки в распределении вакцин и поделиться ими с наиболее бедными странами. К слову, уже второй год подряд из-за пандемии Папа выступает не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все