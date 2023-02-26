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Папа Римский попросил прощения у русских
Папа Римский Франциск попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом. Также понтифик призвал в Прощеное воскресенье русских и украинцев простить друг друга, а враждующие стороны - сесть за стол переговоров.
"Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель - это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей", - цитирует слова СевастьяноваРИА "Новости".
По его словам, Папа Римский и сам попросил прощения у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего у русских.
Фото:© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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