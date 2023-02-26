Папа Римский попросил прощения у русских

Папа Римский Франциск попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России. Об этом рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом. Также понтифик призвал в Прощеное воскресенье русских и украинцев простить друг друга, а враждующие стороны - сесть за стол переговоров.



"Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель - это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей", - цитирует слова СевастьяноваРИА "Новости".

