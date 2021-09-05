Папа Римский призвал защитить афганских беженцев

Папа Римский Франциск призывает помочь Афганистану. Во время традиционной воскресной проповеди он выразил надежду, что другие страны примут и защитят афганских беженцев. Понтифик добавил, что молодым гражданам Афганистана, которые хотят покинуть страну, важно дать образование.

Интересно, услышат ли просьбы своего главного духовника в католической Польше или в Литве и Латвии, откуда афганских беженцев буквально вышвыривают на территорию соседней Беларуси. А если и впускают в страну, то содержат этих людей в нечеловеческих лагерных условиях.