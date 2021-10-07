Папа Римский просит у французов прощения за преступления педофилов

Папа Римский просит прощения у французов за массовое развращение малолетних, в котором уличены представители католического клира. На днях опубликован доклад-расследование, в котором достоверно установлены факты массовой педофилии среди французских священников. За последние 70 лет в этом уличены 3 тыс. служителей культа, их жертвами стали 300 тысяч детей, в основном - подростки.

Папа Римский резко осудил священников-растлителей и заявил от лица церкви, что это "ваш и мой стыд". За последние годы обнародованы данные о массовых преступлениях такого рода, которые совершались католическими клириками в Ирландии, Канаде и Соединенных Штатах. Иногда детей, ставших жертвами преступлений, даже лишали жизни.