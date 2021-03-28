Папа Римский провел праздничную службу в Вербное воскресенье

Традиционно в Пальмовое воскресенье к верующим обратился Папа Римский Франциск. Второй год подряд из-за пандемии служба в Ватикане прошла практически без прихожан. На мессе в базилике присутствовало чуть более 100 представителей духовенства и мирян. Транслировали богослужение в интернете. Папа Римский призвал христиан молиться за жертв насилия. Отметим, месса по случаю Пальмового воскресенья положила начало обрядам Страстной седмицы. Уже через неделю, 4 апреля, католики отметят Пасху.