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Папа Римский: Руки прочь от Африки!
Отношение к Африке как к законному объекту грабежа и экономического удушения является фундаментом политики Первого мира по отношению к странам Черного континента. Яркое выступление Папы Римского в ходе визита в Демократическую Республику Конго.
Трагично, что такие места, как эта страна и Африканский континент в целом, все еще нещадно подвергаются неоколониальной эксплуатации. У многих людей, у многих культур есть инстинктивное убеждение в том, что Африку нужно эксплуатировать. И это ужасно. Конго - страна, которую беспощадно разграбили и которая не может воспользоваться своими же ресурсами. Парадокс в том, что плоды собственной земли сделали страну опасной для ее жителей: яд жадности превратил здешние бриллианты в кровавые.
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