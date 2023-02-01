Папа Римский: Руки прочь от Африки!

Трагично, что такие места, как эта страна и Африканский континент в целом, все еще нещадно подвергаются неоколониальной эксплуатации. У многих людей, у многих культур есть инстинктивное убеждение в том, что Африку нужно эксплуатировать. И это ужасно. Конго - страна, которую беспощадно разграбили и которая не может воспользоваться своими же ресурсами. Парадокс в том, что плоды собственной земли сделали страну опасной для ее жителей: яд жадности превратил здешние бриллианты в кровавые.