Папа Римский составил план мирного урегулирования в Украине

Призыв к справедливому инклюзивному миру для всех сторон, ориентацию на переговоры и отказ от вооружения сторон конфликта посторонними странами. Папа Франциск составил план мирного урегулирования в Украине. Об этом сообщил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживаетпереписку с понтификом.Об этомпишет РИА Новости



Папский план мирного урегулирования содержит тезис о равной ответственности за любой конфликт. Долгий и справедливый мир, залогом которого является инклюзивность, уважение к культуре и языку и сотрудничество для всех, включаяРоссию, Украину иЕвропу, в нем провозглашается целью. Переговоры названы инструментом достижения мира. В приоритете в плане -сохранение жизни и здоровья людей, и неучастие посторонних стран в вооружении участников конфликта.Ватиканв нем предлагается в качестве площадки для переговоров.





"Один мир для всех! Причина любой войны - эгоизм и нежелание слышать собеседника, поэтому, в любой войне, в любом конфликте виноваты все (Достоевский). Примирение и взаимное прощение -основная христианская добродетель. Святой Престол и Ватикан является переговорной площадкой для всех.Рим-город мира! Цель переговоров -долгий и справедливый мир для всех", -говорится в тексте плана.



По словам Севастьянова, он был записан со слов папы Франциска и заверен им в 27 февраля.

Жизнь человека, согласно тексту, не может быть инструментализированна. "Жизнь и здоровье граждан -основная цель существования государства. Охрана жизни людей -цель любого правительства. Нет цели, ради которой могут приноситься в жертву жизнь и здоровье человека, гражданина", -говорится в нем.

Один мир для всех без стен и границ - залог справедливого мира. "Россия, Украина и Европа -часть единого инклюзивного мира для всех! Вместо войны – сотрудничество и построение единого справедливого социально-экономического пространства. Культура, язык, национальность и вера любого человека подлежит защите и уважению", -написано в папском плане.

Переговоры и общение названы единственной возможностью преодоления конфликта: "все стороны должны прекратить наступление, сесть за стол переговоров и обсудить свои позиции. Стороны конфликта не должны вооружаться другими странами. Дух Святой найдет для желающих мира алгоритм, способный каждой из сторон конфликта не считать себя и не быть побежденной".

"Никогда в истории военная победа не приносила окончательного мира, но служила причиной новых конфликтов, поэтому только переговоры и справедливые для всех договоренности ведут к полноценному долгосрочному миру. Лучшая победа это та, где все стороны конфликта чувствуют себя победителями, а не побежденными, и только уважительные переговоры могут дать такую победу для всех", -заключает в плане папа Франциск.