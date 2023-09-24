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Папа Римский: Война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса
Война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса, заявил Папа Римский Франциск. Его слова цитирует агентство Рейтер. Понтифик высказался о поставках оружия, возвращаясь в Рим из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов. Глава Римской Католической Церкви сослался на сообщения экономистов о том, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в "фабрики смерти". В связи с этим Папа Римский призвал не играть в игры с мученичеством украинского народа.
Как позже добавил представитель Ватикана, разъясняя слова понтифика, те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а доставляют страдания простым людям - таким, как украинцы.
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