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Папа Римский: Война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса

Война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса, заявил Папа Римский Франциск. Его слова цитирует агентство Рейтер. Понтифик высказался о поставках оружия, возвращаясь в Рим из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов. Глава Римской Католической Церкви сослался на сообщения экономистов о том, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в "фабрики смерти". В связи с этим Папа Римский призвал не играть в игры с мученичеством украинского народа.

Как позже добавил представитель Ватикана, разъясняя слова понтифика, те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а доставляют страдания простым людям - таким, как украинцы.

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