Папа Римский: Война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса

Война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса, заявил Папа Римский Франциск. Его слова цитирует агентство Рейтер. Понтифик высказался о поставках оружия, возвращаясь в Рим из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов. Глава Римской Католической Церкви сослался на сообщения экономистов о том, что сегодня наибольший доход дают инвестиции в "фабрики смерти". В связи с этим Папа Римский призвал не играть в игры с мученичеством украинского народа.