Роботы-монахи впервые возглавили буддийское шествие в Сеуле
Автор:Редакция news.by
В Южной Корее древние религиозные традиции пробуют актуализировать последними достижениями робототехники. В центре Сеула масштабное шествие в честь грядущего дня рождения Будды впервые возглавили человекоподобные роботы-монахи.
4 андроида в традиционных буддийских рясах, получившие священные имена, уверенно вели за собой 50-тысячную толпу верующих. Местное духовенство заявляет, что применение гуманоидов - попытка привлечь и удержать внимание людей в эпоху быстро меняющегося цифрового мира.