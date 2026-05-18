Роботы-монахи впервые возглавили буддийское шествие в Сеуле

В Южной Корее древние религиозные традиции пробуют актуализировать последними достижениями робототехники. В центре Сеула масштабное шествие в честь грядущего дня рождения Будды впервые возглавили человекоподобные роботы-монахи.

4 андроида в традиционных буддийских рясах, получившие священные имена, уверенно вели за собой 50-тысячную толпу верующих. Местное духовенство заявляет, что применение гуманоидов - попытка привлечь и удержать внимание людей в эпоху быстро меняющегося цифрового мира.