В преддверии Нового года необычный обряд провели жители восточной Румынии. Они облачились в шкуры медведей и под музыку и барабанную дробь прошли по улицам города Комэнешти. Сопровождалось все танцами и песнями. Все дело в том, что в Румынии верят, что парад медведей защитит от злых духов в наступающем году и принесет удачу.