В этом году перед трибунами проходят пешие расчеты всех войск России - от кадетов Суворовского и Нахимовского училищ до пограничников, морпехов, танкистов и казаков. Парад военной техники по традиции открывает легендарный танк Т-34, главная боевая машина времен Великой Отечественной. Вслед за ним по брусчатке площади проезжает уже современная боевая техника - бронетранспортеры "Тигры", зенитные системы "Триумф", "Искандеры" и комплекс ядерного сдерживания "Ярс".



Сегодня, когда Россия и Беларусь сталкиваются с сильнейшим политическим и экономическим внешним давлением, а нашу историю пытаются исказить, дата 9 Мая приобретает еще более важное значение.



Олег Матыцин, министр спорта России:

Мы держим удар и продолжаем побеждать, потому что мы вместе. Мы единое Союзное государство, и в праздники, и в будни, и в тяжелые испытания всегда плечом к плечу. Это было и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время, и сегодня, неважно на каких площадках, спортивных или фронтовых. Мы верны памяти наших отцов, нашей истории, мы с уверенностью и гордостью смотрим в будущее. Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия):