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Парад Победы прошел на Красной площади в Москве
9 Мая - один из главных праздников для белорусов и россиян. Мы трепетно и уважительно относимся к подвигу наших дедов и прадедов, которые воевали, а многие и погибли за наше мирное будущее.
Сейчас, когда Россия и Беларусь подвергаются сильнейшему внешнему давлению, а историю Великой Отечественной пытаются переписать, дата 9 Мая приобретает еще более важное значение.
Сегодня в Москве на Красной площади прошел парад Победы. О празднике, который объединяет наши народы, репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской. С каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится все меньше и меньше. И трибуны на Красной площади уже заполняют их внуки и правнуки. В этот день они приходят сюда уже со своими детьми, чтобы рассказать им о той непростой победе, которая на долгие годы принесла долгожданный мир.
В этом году перед трибунами проходят пешие расчеты всех войск России - от кадетов Суворовского и Нахимовского училищ до пограничников, морпехов, танкистов и казаков. Парад военной техники по традиции открывает легендарный танк Т-34, главная боевая машина времен Великой Отечественной. Вслед за ним по брусчатке площади проезжает уже современная боевая техника - бронетранспортеры "Тигры", зенитные системы "Триумф", "Искандеры" и комплекс ядерного сдерживания "Ярс".
Сегодня, когда Россия и Беларусь сталкиваются с сильнейшим политическим и экономическим внешним давлением, а нашу историю пытаются исказить, дата 9 Мая приобретает еще более важное значение.
Олег Матыцин, министр спорта России:
Мы держим удар и продолжаем побеждать, потому что мы вместе. Мы единое Союзное государство, и в праздники, и в будни, и в тяжелые испытания всегда плечом к плечу. Это было и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время, и сегодня, неважно на каких площадках, спортивных или фронтовых. Мы верны памяти наших отцов, нашей истории, мы с уверенностью и гордостью смотрим в будущее.Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель (Россия):
Значение осталось то же самое, которое было победной весной 1945-го. Это разгром и уничтожение преступной идеологии, которая одинаковая что тогда была, что сейчас. И символы, которые взяты у СС-дивизий, и бесконечное расчеловечивание что русских, что белорусов в западных СМИ. Зло вернулось. Поэтому праздник той победы глубоко символичный.
Кстати, сегодня почетными гостями парада Победы в Москве стали и белорусские курсанты. Это обладатели Гран-при конкурса "Курсант года 2022", будущие пограничники, сотрудники МЧС и МВД.
Кирилл Карпенко, курсант Военной академии Беларуси:
Этот праздник имеет особое значение для наших братских народов: Беларуси и России. И он имеет особую значимость сегодня. Мы видим, что происходит на мировой арене, как нашу историю пытаются запятнать, опорочить. И этим парадом мы в очередной раз доказываем, что мы никогда не забудем нашу историю. Мы всегда будем помнить и чтить наших предков и подвиг наших дедов и прадедов. В этом году усилили меры безопасности, поэтому традиционное шествие "Бессмертный полк" отменили. Оно будет проходить в режиме онлайн. Но это не коснулось салюта. И сегодня вечером москвичи и гости столицы увидят яркий фейерверк.
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