Если у вас нет политических побед и достижений - не беда, их всегда можно придумать. Очевидно, такой логикой руководствуется глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Не забыв о себе любимом, политик поспешил взобраться на щит и громогласно трубить о победах. При этом главным успехом европейской дипломатии в 2021 году он назвал остановку потока мигрантов из Беларуси.

Уже в самой формулировке заложены откровенные манипуляции и вранье, ведь беженцы идут далеко не из Беларуси, а из восточных стран, которые были демократизированы натовскими солдатами. Люди уверяют, что на родине их ждет разруха, нищета и возможно даже смерть.

Парадокс ситуации с миграционным кризисом даже не в том, что ответственность за него лежит на политиках коллективного Запада, которые разрушили уклад жизни на родине этих людей. Они ведь то и дело сами провоцируют потоки беженцев. В 2015 году Ангела Меркель публично заявила: "Мы справимся" и позвала всех нуждающихся в Германию. Ее преемник на посту канцлера вообще назвал Германию страной мигрантов и пообещал всем гражданство.

Что это, если не очередной призыв беженцев в Германию? Вот только каждый европейский политик в данном случае просто играет жизнями обездоленных людей. Их используют в угоду своему политическому рейтингу. Шольц говорит то, что хочет услышать либеральная общественность в Германии и соратники по правящей коалиции. Польский правящий режим нагнетает истерию, требует сотни миллионов долларов на защиту европейских границ и попутно формирует ударный кулак в восточном направлении, заигрывая с США.