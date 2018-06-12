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Параметры миссии ООН для востока Украины выработают политдиректора МИДов "нормандской четверки"

Об этом по итогам встречи в Берлине сообщил министр иностранных дел Германии. Обсуждения пройдут в ближайшие недели. Хайко Маас добавил, что "принципиально обе стороны открыты для такой миссии ООН", однако "представления о том, как должна выглядеть миссия, все еще значительно отличаются".

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