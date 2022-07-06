Паритет евро/доллар - результат низкой конкурентоспособности ЕС

Серьезно штормит на Западе не только продовольственный рынок, но и валютный. Санкционный бумеранг совершает очередной виток и теперь наносит удар по доллару и евро. Европейская валюта резко подешевела по отношению к американской. Рынок сейчас крайне низко оценивает конкурентоспособность стран ЕС и прогнозирует экономическую катастрофу в Старом Свете.

Глобальные СМИ панически оценивают перспективы мировой экономики

Пресса пестрит мрачными предсказаниями. Издание The Hill пишет: страны Запада не ожидали столь пагубного влияния антироссийских санкций на собственные экономики. Bloomberg считает неизбежной рецессию в США и ЕС. Японские журналисты поправляют: в депрессию погрузятся все крупные капиталистические экономики, включая Южную Корею, Австралию, Канаду, Великобританию. Немецкая Bild считает, что последствия снижения поставок газа сопоставимы для Германии с последствиями Второй мировой.

Бунт фермеров в Нидерландах перерастает в гражданскую войну

И только власти ничего не замечают. Постановку в Буче видят, а что происходит в своих городах или 8 лет в Донбассе, нет. Например, все большее ожесточение приобретает конфликт в Нидерландах между властями и фермерами. Аграрии на тяжелой технике блокируют границы страны, перегородили главные трассы, перекрыли доступ к логистическим хабам супермаркетов. Где-то даже вывели на дороги музейный танк. Местная полиция, естественно, поддерживает все права и свободы европейских граждан и сразу применяет к бунтовщикам табельное оружие:

Вот и получается, что пустые полки в магазинах - не самое страшное. Страна того и гляди скатится в гражданскую войну.

Доклад ФАО: 2,3 млрд землян страдают от дефицита продовольствия