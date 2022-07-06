3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Паритет евро/доллар - результат низкой конкурентоспособности ЕС
Серьезно штормит на Западе не только продовольственный рынок, но и валютный. Санкционный бумеранг совершает очередной виток и теперь наносит удар по доллару и евро. Европейская валюта резко подешевела по отношению к американской. Рынок сейчас крайне низко оценивает конкурентоспособность стран ЕС и прогнозирует экономическую катастрофу в Старом Свете.
Глобальные СМИ панически оценивают перспективы мировой экономики
Пресса пестрит мрачными предсказаниями. Издание The Hill пишет: страны Запада не ожидали столь пагубного влияния антироссийских санкций на собственные экономики. Bloomberg считает неизбежной рецессию в США и ЕС. Японские журналисты поправляют: в депрессию погрузятся все крупные капиталистические экономики, включая Южную Корею, Австралию, Канаду, Великобританию. Немецкая Bild считает, что последствия снижения поставок газа сопоставимы для Германии с последствиями Второй мировой.
Бунт фермеров в Нидерландах перерастает в гражданскую войну
И только власти ничего не замечают. Постановку в Буче видят, а что происходит в своих городах или 8 лет в Донбассе, нет. Например, все большее ожесточение приобретает конфликт в Нидерландах между властями и фермерами. Аграрии на тяжелой технике блокируют границы страны, перегородили главные трассы, перекрыли доступ к логистическим хабам супермаркетов. Где-то даже вывели на дороги музейный танк. Местная полиция, естественно, поддерживает все права и свободы европейских граждан и сразу применяет к бунтовщикам табельное оружие:
Вот и получается, что пустые полки в магазинах - не самое страшное. Страна того и гляди скатится в гражданскую войну.
Доклад ФАО: 2,3 млрд землян страдают от дефицита продовольствия
ООН, как по отмашке, тоже кричит о кризисе. Заявляет, что ситуация на продовольственном рынке крайне неблагоприятная. Везде бушуют засухи. Рост цен неконтролируемый. И только украинское зерно спасет мир. То есть, возможные несколько миллионов тонн зерна спасут жизни сотен миллионов уже голодающих. Анкара на этом фоне вновь зарабатывает себе некие баллы и заявляет, что украинский зерновой кризис имеет все шансы разрешиться к середине следующей недели. Значит, должен появиться новый инфоповод, чтобы можно было кричать о чем-нибудь еще.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
ЖКХ и здравоохранение - что еще обсудила Наталья Кочанова на приеме граждан в Россонах
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все