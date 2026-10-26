Французские власти подготовили сценарий тотального ограничения доступа к социальным сетям на случай новой волны протестов.

Как стало известно прессе, премьер-министр Себастьен Лекорню направил крупнейшим операторам связи письмо с требованием быть в полной готовности к временной блокировке платформ по распоряжению правительства.

Западное лицемерие вновь проявилось во всей красе. Ведь ранее Париж громко осуждал аналогичные отключения интернета в других странах, называя это "удушением свободы слова" и попыткой скрыть насилие. Но стоило массовым акциям вспыхнуть под собственными окнами, как инструменты жесткой цензуры мгновенно превратились в законные "меры общественной безопасности".

Тем временем накал страстей во Франции не спадает - за выходные в стране задержаны еще 1300 участников протестов. Следующий этап общенациональной акции неповиновения назначен на 31 октября.