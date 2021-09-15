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Париж не справляется с наплывом беженцев на британской морской границе
Великобритания готова провести учения с французской пограничной службой с целью пресечения потока мигрантов с территории Европы. Задача - оперативно и без человеческих потерь разворачивать лодки с нелегалами. В последнее время Париж категорически не справляется с наплывом беженцев на британской морской границе. С начала года из Франции в Великобританию (через Ла-Манш) перебрались более 22 тысяч нелегалов. Каждый день их перехватывают сотнями. Лондон уже грозился отказать французским партнерам в выплате обещанных 75 миллионовдолларов.
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