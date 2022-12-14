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Париж предоставил Киеву кредит на €100 млн - средства получены на льготных условиях
Глава МИД Нидерландов и генсек НАТО выступили за увеличение поставок оружия Украине вдвое. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице нидерландского министра в "Твиттере".
А Сенат парламента Италии одобрил резолюцию о продолжении поставок оружия Киеву в следующем году. О выделении Украине дополнительных 50 млн евро помощи нынешней зимой объявила и глава МИД Германии.
Меж тем Париж предоставил Киеву кредит на 100 млн евро. Отмечается, что средства Украина получила на льготных условиях от Французского агентства развития. В общей сложности с 24 февраля Киеву уже выделено от Парижа 432 млн долларов, сообщается на официальном сайте украинского правительства.
Власти США на этой неделе могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот", информирует Си-эн-эн со ссылкой на источники. При этом решение изначально должен одобрить глава Пентагона, после - президент США.
Фото:pixabay.com
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